SANA: сирийская армия нашла в Хаме госпиталь «Белых касок»

Сирийская армия обнаружила в отбитом у боевиков населенном пункте Кальат аль-Мудик провинции Хама госпиталь активистов движения «Белые каски», сообщает SANA. Дамаск и Москва считают, что именно эта организация стоит за постановками «химических атак», в которых Запад обвиняет власти Сирии.

Полевая больница укомплектована медицинским оборудованием и инструментами, там же были обнаружены маски и костюмы химзащиты, в основном произведенные в Германии.

Кроме того, военнослужащие нашли недалеко от госпиталя туннель длиной в 50 метров. В нем боевики, которые могли проходить лечение, прятались от ударов армии. Стены сооружения сделаны из бетона, а ширина позволяет проехать по нему даже автомобилю.

Кроме того, боевики обустроили в туннеле комнаты для собраний руководства группировок, а также тюрьму. Теперь освобожденную территорию будут разминировать.