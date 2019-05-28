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В средневековой стене в Риме нашли голову Диониса

Александра Арсентьева
08:35 28.05.2019
По совам ученых, мраморный артефакт находится в неплохом состоянии.
© Видео: NotizieRoma, YouTube © Фото: NotizieRoma, YouTube

При исследовании дороги XVI века римские археологи нашли белую мраморную голову от статуи, предположительно, изображавшей покровителя виноделия Диониса.

Как сообщает издание National Geographic, фрагмент статуи гораздо древнее дороги, хотя пока не удалось определить ее точный возраст.

Голову нашли в стене, которая была построена средневековыми жителями Рима. Ее использовали как обычный каменный блок. К счастью, строители не обтесали голову, чтобы придать правильную форму, а просто встроили в стену.

По совам ученых, мраморный артефакт находится в неплохом состоянии. Статуя по стилю похожа на скульптуры амазонок в городе Эфесе, которые были изготовлены в V веке до нашей эры. В более поздние периоды времени такие изваяния нередко копировали для садов и домов римской элиты.

Археологи заявляют, что скульптура принадлежала Дионису, его часто изображали как андрогинного юношу. На это указывает венок из листьев плюща, надетый на голову и стягивающий густые волнистые волосы. Такой венок являлся атрибутом Диониса. По словам ученых, сейчас глазницы статуи пустые. Однако полости говорят о том, что в них изначально находились драгоценные или стеклянные «глаза».

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