В России вступают в силу новые правила ОМС

Во вторник, 28 мая вступает в силу действие приказа Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, с сегодняшнего усиливается профилактическое направление в работе поликлиник. В ближайшие пару лет гражданам РФ нужно пройти диспансеризацию и профилактический осмотр. Эти процедуры необходимы Минздраву, чтобы определить среднее состояние здоровья населения.

По результатам осмотра для каждого россиянина будет определена группа здоровья. Если у кого-то обнаружат хронические болезни, и этим людям нужна регулярная медицинская помощь, то таких пациентов поставят на диспансерный учет. О необходимости регулярно проходить обследования им будут напоминать сотрудники поликлиник, а также представители страховых компаний, выдающих полисы обязательного медицинского страхования.

Кроме того, страховщики теперь обязаны реагировать на обращения и жалобы людей, помогать своим клиентам в спорных случаях. Представителей страховых компаний также обяжут обрабатывать все жалобы пациентов и назначать проверку медицинских услуг, которые вызвали у граждан сомнения.