По технологии купола: кто и как обеспечивает безопасность Крымского моста

«Крымский мост построен по технологии купола над реактором атомной электростанции». Так высказался в беседе с еженедельником «Звезда» о реализованной технологии возведения самого длинного техногенного сооружения Европы один из конфиденциальных источников в ФСБ, из управления, курирующего безопасность стратегического путепровода.

Керченский мост и А2/AD

Можно смело утверждать, что с самого начала строительства охрана этого объекта была поставлена на запредельно высокий уровень. Россия, в данном случае, является одним из безусловных мировых лидеров в области обеспечения антитеррористических мероприятий.

Трудно себе даже представить, насколько тяжело решение всех комплексных проблем, связанных с непрерывным - по принципу 24 часа в сутки, 365 дней в году - соблюдением всех необходимых правил для охраны не какой-либо закрытой военной зоны, но мостового перехода, которым за один 2018 год воспользовались около четырех миллионов человек. А ведь угроза может исходить и с воздуха, из-под воды и со стороны обычных кораблей, не говоря уже об опасности массированного ракетно-бомбового удара.

Каким же образом поставлена охрана гигантского объекта, и неужели он так неуязвим? На языке профессионалов, оборона ведётся по принципу A2/AD (anti-access and area denial), то есть создания тотальной зоны ответственности.

Как уберечь мост от ракет

Еще в самом начале строительства некоторые горячие головы в украинском парламенте предлагали уничтожить путепровод с воздуха при помощи ракет, в частности, корабельного базирования. Российские военные быстро остудили наступательный пыл, доведя до всеобщего сведения, что вокруг моста постоянно дежурят зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Панцирь» и «Бук-М2», способные «порвать» в клочья любого террориста, причем еще даже до запуска ракеты. Читать далее...