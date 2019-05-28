Главред газеты «Родина» в Ставрополе сообщил подробности нападения на сотрудников газеты

Вчера, 27 мая в Ставрополе произошло нападение на сотрудников издания «Родина». Мужчина с ножом ранил четырех человек. В интервью «ПолитЭксперту» главред газеты Николай Бондаренко рассказал о произошедшем.

По его словам, нападавшим являлся один из авторов, который подготовил несколько материалов, но для публикации они не подошли. После выяснения причин, почему его статьи не попали в номер, мужчина продолжал находиться в редакции.

«В 12.30 ко мне пришел один из авторов, который написал две статьи. Статьи совершенно не подходят для публикации. Он спросил, почему статьи не опубликованы, я ответил ему, что они не соответствуют грамотности, логике и не представляют для газеты никакого интереса», - заявил Бондаренко.

Некоторое время, как рассказал главный редактор «Родины», мужчина находился в редакции, после чего бросился на него с ножом и ударил в лицо. После инцидента врачи сделали Бондаренко операцию. Главред отметил, что мужчина «порезал трех человек».

В ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю заявили, что нападавшего задержали и доставили в полицию.

По информации источника «ПолитЭксперта» в правоохранительных органах, нападавшим был без вести пропавший мужчина. Также имеются данные, что он состоял на учете у психиатра.