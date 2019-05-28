Джон Бон Джови прогулялся по Красной площади
В последний раз коллектив был в российской столице 30 лет назад.
© Видео: paparazzimoscow, john_shank, instagram © Фото: jonbonjovi, instagram
Вокалист американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови прогулялся по Красной площади в Москве. Последний раз легендарный коллектив был в России 30 лет назад.
Судя по кадрам, распространившимся в социальных сетях, у музыкантов отличное настроение и им нравится в российской столице.
Группа выступит с концертом в пятницу, 31 мая на стадионе «Лужники», где прозвучат их знаменитые шлягеры.
Коллектив Bon Jovi был основан в 1983 году. Музыканты выпустили 13 студийных альбомов, шесть сборников и два концертных альбома, а в марте стало известно, что они работают над новым диском.