Вокалист американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови прогулялся по Красной площади в Москве. Последний раз легендарный коллектив был в России 30 лет назад.

Судя по кадрам, распространившимся в социальных сетях, у музыкантов отличное настроение и им нравится в российской столице.

Группа выступит с концертом в пятницу, 31 мая на стадионе «Лужники», где прозвучат их знаменитые шлягеры.

Коллектив Bon Jovi был основан в 1983 году. Музыканты выпустили 13 студийных альбомов, шесть сборников и два концертных альбома, а в марте стало известно, что они работают над новым диском.