Из автобуса в Казани выгнали пассажирку, пугавшую людей

В Казани в салоне автобуса № 89 сняли на видео пассажирку, которая громко кричала и пугала пассажиров транспортного средства.

Пользователи Сети опубликовали ролик в социальных сетях. На кадрах видно, что девушка издает странные звуки, а пассажиры, не зная, что делать, стараются ее не замечать и как можно скорее покинуть автобус.

Инцидент произошел вечером 26 мая рядом с остановкой ЖБИ. Как сообщают пользователи Сети, девушка кричала и закидывала ноги на стеклянную панель, в результате кондуктор и один из пассажиров попросили ее выйти. Сделала это она только после длительного уговаривания.