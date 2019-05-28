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Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Андрей Аркадьев
07:17 28.05.2019
Военнослужащие Вооруженных сил Украины пересекли линию разграничения на автомобиле «КамАЗ» и попали в плен к ополченцам.
Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса
© Фото: rusvesna.su

Восемь бойцов ВСУ во время проведения занятий по военному ориентированию заблудились и по ошибке попали на территорию самопровозглашенной Донецкой Народной республики (ДНР), сообщает «Русская весна».

Инцидент произошел еще 23 мая в селе Новотроицкое Волновахского района. Бойцы украинской так называемой Операции объединенных сил были взяты в плен представителями Народной милиции ДНР.

Отмечается, что украинские силовики по неизвестной причине пересекли линию разграничения на автомобиле «КамАЗ». Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

Как сообщает издание, когда представители ДНР и ЛНР предложили Киеву провести обмен пленными, украинская сторона попыталась выставить «потеряшек» старыми, безобидными людьми, которым якобы даже оружие по их состоянию здоровья не выдают.

В понедельник, 20 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе инаугурации пообещал урегулировать конфликт в Донбассе. По его словам, первым шагом станет обмен пленными.

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