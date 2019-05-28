Крымские ученые разработали прототип новых электродвигателей

Прототип новых электродвигателей, которые соответствуют разработкам лучших европейских производителей, создан учеными из Крыма. Разработка позволит решить вопрос импортозамещения, сообщается на сайте Крымского федерального университета имени Вернадского.

«Решение вопроса импортозамещения на рынке электродвигателей нашли ученые КФУ… Физики разработали прототипы двигателя вращения, характеристики которого соответствуют разработкам лучших европейских производителей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что технологию можно также применять для изготовления линейных двигателей, производство которых в России пока отсутствует.

Прототипы были разработаны на базе физико-технического института КФУ, где учеными проводится полный цикл проектирования электрических двигателей и генераторов. Теперь перед специалистами стоит задача испытать их в сертифицированных лабораториях столицы для того, чтобы получить протокол испытаний и документальное подтверждение характеристик. Как заявили ученые, КПД прототипа в значительной степени увеличен по сравнению с характеристиками зарубежного аналога.

По словам специалистов, после того, как будет получена сертификация, они начнут искать выход на конкретных партнеров. Целью ученых является сформировать оптимальную цену и разработать технологию, которая даст возможность «вписаться в более широкий сегмент рынка».

На сайте университета говорится, что разработки ученых уже применяются как автономные источники энергии и востребованы на рынке Крыма. Так, в перспективе одну из моделей будут использовать в работе энергоэффективных «умных сетей».