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В Сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет

Александра Арсентьева
06:51 28.05.2019
На сайте трансляции пользователи могут подписать петицию с требованием остановить загрязнение планеты пластиком.
В Сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет
© Фото: Longest Live Streaming Ever, Facebook

Всемирный фонд дикой природы нашел способ достучаться до жителей планеты и властей тех государств, которые до сих пор используют пластик в бытовых целях. Десятого мая в социальной сети Facebook была запущена онлайн-трансляция, которая показывает, как в прямом эфире разлагается бутылка из пластика.

Как заявили в WWF, на полное разложение бутылки потребуется почти 450 лет, именно столько будет длиться стрим.

На сайте трансляции все неравнодушные к жизни окружающей среды пользователи могут подписать петицию с требованием остановить загрязнение планеты пластиком. Свыше 500 тысяч людей к инициативе отнеслись положительно и подписали документ.

На сегодня на Земле скопилось более девяти миллиардов тонн пластмассы, шесть из которых являются отходами. 10% из них плавает в мировом океане, отравляя его обитателей. С 2021 года в ЕС будет официально запрещено использование пластиковых приборов, тарелок, трубочек для питья и прочих предметов.

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