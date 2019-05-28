Невероятную по красоте ледяную лагуну сняли с дрона
На записи видна большая глыба впечатляющего чисто-голубого цвета.
© Видео: RPAS, YouTube © Фото: RPAS, YouTube
Канадский оператор Роджер Прайс снял с помощью беспилотника удивительный по красоте айсберг, когда он находился у восточного побережья страны.
На видео запечатлена ледяная глыба, проплывающая у одной из бухт в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Прайс отправил в небо дрон и с высоты птичьего полета снял открывающийся живописный вид.
Огромная ледяная лагуна, словно бассейн, заполнена водой невероятно чистого, бирюзового цвета. С виду виду айсберг напоминает плавучий частный пляж.