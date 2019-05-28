Невозмутимый мальчик на качелях на фоне горящего дома стал звездой Сети

В социальных сетях прославился мальчик из города Ноябрьск, качающийся на качелях рядом с горящим домом. Ролик с ребенком был опубликован в местном паблике во «ВКонтакте» и собрал свыше 30 тысяч просмотров.

На заднем плане видно, что несколько людей смотрят на полыхающий пожар, в это же время на переднем плане мальчик качается на качелях, не обращая внимания на горящий дом. Многие пользователи Сети в комментариях посчитали поведение признаком равнодушия.

«Это даже не мегаспокойствие, это страшно, полная бесчувственность», - заявил один из комментаторов.

Однако многие люди встали на защиту мальчика.

«Человек пользуется случаем. Так как все смотрят на пожар, качели свободны», - заявил один пользователь.

Ролик с мальчиком в соцсетях объявили символом невозмутимости. Мальчика похвалили за крепкую психику, и заявили, что ребенку «очень пригодится оставаться невозмутимым». Пользователи также предположили, что в будущем мальчику подойдет профессия летчика-испытателя.