Один ребенок погиб после нападения мужчины с ножом в Японии

Ученица первого класса погибла от ранений, после нападения неизвестного в парке в Японии, сообщает телекомпания NHK.

Всего, как уточнили в полиции, в результате трагедии были ранены 16 человек, среди которых 13 детей - первоклассницы частной школы. Среди пострадавших двое - взрослый мужчина и ребенок - находятся в коме в госпитале Musashi Kosugi.

По предварительным данным, злоумышленник, которому на вид было около 50 лет, скончался от ранений, которые нанес сам себе в тот момент, когда его пыталась задержать полиция. О его мотивах ничего не известно.

На месте преступления полиция обнаружила два ножа.