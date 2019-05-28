Однажды чуть не врезались: американские летчики рассказали о встречах с НЛО

Американское издание The New York Times пообщалось пятью пилотами ВМС США, которые утверждают, что в период с лета 2014 года по март 2015 года видели НЛО на восточном побережье страны. В качестве доказательства пилоты предоставили видео, на котором якобы зафиксирован объект и слышны разговоры летчиков, обсуждающих увиденное.

Показания были зафиксированы, а на их основании составлен официальный документ. Уточняется, что были рассмотрены разные версии возникновения НЛО в небе над Флоридой – в том числе госиспытания секретных беспилотников, но они были отвергнуты.

По словам очевидцев, у объектов не было ни двигателей, ни шлейфа выходящих газов. В отличие от самолета, они могли держаться в воздухе на протяжении всего дня.

Пилоты добавили, однажды они практически столкнулись с НЛО. Рассказывая об увиденном, они отметили, что корабли пришельцев выполняли различные трюки - резкие повороты, остановки в воздухе – а также летали на супервысоких скоростях. Летчики утверждали, что такие маневры недоступны человеку.

Тем не менее, комментируя показания пилотов, астрофизик Леон Голуб заявил, что «вероятность внеземной причины «настолько маловероятна, что она конкурирует со многими другими маловероятными, но более приземленными объяснениями». По его мнению, летчикам мог лишь показаться корабль инопланетян в связи с «неврологической перегрузкой» во время полета на высоких скоростях или, например, радар мог дать сбой.

Ранее Пентагон официально признал существование «Расширенной программы идентификации авиационных угроз», в рамках которой ведомство проводило изучение НЛО.

Американские летчики докладывали, что истребителях F/A-18 Super Hornets сумели обнаружить летающие объекты. По некоторым данным, корабль инопланетян напоминает драже и было способно развивать высокие скорости, которые никогда не сможет развивать аппарат, изобретенный человеком.