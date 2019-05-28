В Иркутске выпал снег за четыре дня до лета

В Иркутске в ночь на 28 мая выпал мокрый снег, местами наблюдалась метель. Правда, неожиданное погодное явление было недолгим, к девяти часам утра снегопад во многих районах уже закончился.

По данным Gismeteo, сегодня в Иркутске будет облачно и дождливо, дневная температура поднимется до 12 градусов тепла. Но в последующие дни ожидается потепление – до 27 градусов.

На днях стихия бушевала и на Ямале. Так, Салехард утонул в огромных сугробах из-за сильнейшей метели. До этого снегопад настиг и Алтайский край – и это после 30-ти градусной жары.

Тем временем в столице в ближайшую неделю ожидается дождь, местами грозы. Дневная температура будет колебаться от +21 до +28 градусов.