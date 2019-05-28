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Режиссера «Жизнь Адель» подозревают в спаивании актеров ради секса в фильме

Дарья Муромова
05:27 28.05.2019
Около три четверти хронометража – это сцены в клубах. Более того, в фильме на протяжении 13 минут показывают оральный секс.
Режиссера «Жизнь Адель» подозревают в спаивании актеров ради секса в фильме
© Фото: Кадр из фильма «Жизнь Адель»

Французского режиссера Абделатифа Кешиша подозревают в принуждении актеров к действиям сексуального характера в кадре с помощью алкоголя. Об этом пишет Midi-Libre.

Премьера работы «Мектуб, моя любовь 2» прошла 23 мая в рамках Каннского фестиваля. Около три четверти хронометража – это сцены в клубах. Более того, в фильме на протяжении 13 минут показывают оральный секс.

По данным очевидца, актеры не хотели сниматься в сценах с реальными сексуальными действиями, но Кешиш настаивал на том, что в кадре не должно быть симуляции. На исполнителей ролей режиссер оказывал давление несколько часов, позволяя и даже поощряя употребление алкоголя на съемочной площадке. В конечном итоге артистам пришлось согласиться на требования Кешиша.

Также он многократно переснимал сцены в клубах, большая часть которых приходилась на ночные смены, тем самым изнуряя актеров.

По информации портала IndieWire, во время премьерного просмотра на Каннском фестивале зрители массово покидали киносеанс. Многие критики назвали картину Кешиша худшей в программе фестиваля и обвинили режиссера в чрезмерной эксплуатации обнаженных тел.

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