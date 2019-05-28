Неизвестный устроил резню в парке в Японии

В Японии, в городе Кавасаки, неизвестный напал на людей с ножом. В результате атаки 19 человек пострадали, из них 13 - дети, передает телекомпания NHK, ссылаясь на пожарные службы.

Состояние как минимум двух раненных оценивается как критическое. Пострадавших доставили в больницу.

Преступник уже был задержан сотрудниками полиции. Он нанес себе повреждения ножом.

В настоящий момент ведется расследование инцидента. На месте ЧП было обнаружено два ножа.