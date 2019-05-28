Кладбище автомобилей: циклон в Приморье «похоронил» парковку под бетонной стеной

Почти пять тысяч человек остались без света в Приморье из-за мощнейшего циклона, обрушившегося на регион.

Во Владивостоке – столице края - образовались километровые пробки, многие улицы и парковки затоплены. Порывы ветра в городе достигают 30 метров в секунду.

На одном из склонов дождь размыл подпорную стенку. На дорогу рухнули блоки, вес каждого из которых больше тонны.

Не выдержав удара стихии, стена обрушилась на припаркованные рядом машины, «похоронив» их под собой. На кадрах видно, что автомобили не подлежат восстановлению.

К счастью, в результате ЧП обошлось без жертв.

Кроме того, ветер унес крышу у «Счастливого детства» - это один крупных магазинов Владивостока. Буря повалила деревья и слабоустановленные конструкции.

Над устранением последствий разбушевавшейся стихии работают коммунальные и дорожные службы.