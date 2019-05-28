«АвтоВАЗ» срочно отзывает Lada XRAY Cross

Представители «АвтоВАЗ» распространили информацию о срочном отзыве автомобилей XRay Cross. Причиной тому стало «возможное несоответствии вала электроусилителя рулевого управления», говорится в сообщении «АвтоВАЗ» на канале Laden Loven.

С владельцами автомобилей свяжутся в ближайшее время, после чего машину на эвакуаторе доставят в сервис. Специалисты заменят в транспортных средствах промежуточный вал.

Предполагается, что решение срочно отозвать автомобили могло быть принято после того, как в Сети появилось видео с автомобилем XRay Cross, у которого лопнули сварные швы рулевого вала.