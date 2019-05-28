Это фиаско: фанаты шокированы первым после воссоединения шоу Spice Girls
Известная женская музыкальная группа Spice Girls решила вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Ради тура по Великобритании Эмма Бантон, Мел Си, Мел Би и Джери Хорнер согласились вновь порадовать поклонников, и только Виктория Бекхэм отказалась поучаствовать в шоу.
Первый концерт прошел в Дублине, однако фанаты не оценили возвращение кумиров на сцену: во время шоу качество звука и вокала порой не позволяли пришедшим различить, какая композиция исполняется в данный момент.
В Сети появилось множество комментариев недовольных зрителей, которые надеялись увидеть качественное шоу за отданные деньги.
«Это безумие - как ты можешь не слышать звук на музыкальном концерте?!» - сетует Tilly Sanders.
Поклонники отметили, что Spice Girls неуважительно относятся к своей аудитории: они сильно опоздали и не позаботились о качестве музыки.
«Надеюсь, зрителям возместили деньги, они звучат чертовски ужасно, и это мягко сказано», - добавил Francis Parkes.
При этом в рамках тура группа планирует выступить еще 12 раз в Великобритании.