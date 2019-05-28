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«Я никогда не употреблял наркотики»: видео с хоккеистом Кузнецовым спровоцировало скандал

Наталья Вальханская
05:50 28.05.2019
Washington Capitals и министерство спорта России начали сбор фактов инцидента после появившегося видео с Евгением Кузнецовым, женщиной и белым порошком неизвестного происхождения.
© Видео: Twitter © Фото: Pavel Paprskar, CTK, Globallookpress

В Twitter появилось видео, на котором двое мужчин сидят в комнате, похожей на гостиничный номер, рядом с кофейным столиком, на котором находится свернутая в трубочку банкнота и белый порошок неизвестного происхождения. При этом на кровати спит девушка, по словам героев видео - «русскоговорящая».

Кадры подписаны как «так вот почему наши проиграли» и добавлены два хештега: «Кузнецов» и «чм2019». Мужчина, находящийся в кадре внешне действительно напоминает хоккеиста сборной России и Washington Capitals Евгения Кузнецова.

В пресс-службе Федерации хоккея России «Звезде» заявили, что не в курсе появившегося видео и отказались комментировать ситуацию.

Спортивный журналист Василий Конов, со ссылкой на своих подписчиков отметил, что номера, в которых жила сборная России во время чемпионата мира в Словакии, не похожи на те, что запечатлены на видео. А журналист отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко заявил, что, по его данным, видео было записано летом 2018 года, а сам Кузнецов «не принимал ни малейшего участия в этом балагане».

Это подтвердил и сам Евгений Кузнецов, с которым удалось связаться «Спорт-Экспрессу». По словам хоккеиста, видео было снято в Лас-Вегасе после победы Washington Capitals в Кубке Стэнли в прошлом году, а он не всегда имеет отношение к тому, что происходит рядом с ним. 

«Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит - незнакомые женщины, непонятные вещества на столе - позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», - заявил Кузнецов.

Хоккеист подчеркнул, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти любую медицинскую экспертизу, чтобы доказать это. Он считает, что опубликовавший видео человек просто «решил словить хайп» после того, как сборная России на прошедшем в Словакии чемпионате мира смогла занять только третье место.

«Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», - резюмировал Кузнецов.

После публикации видео, в клубе Washington Capitals, где играет хоккеист, заявили о начале сбора фактов по инциденту.

«В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и в ближайшее время не будем комментировать эту ситуацию», - цитирует корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян официальное заявление представителя клуба.

Заместитель комиссионера NHL Билл Дэйли сообщил, что руководство лиги пока не решило, будет ли расследовать скандальное видео. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter журналист TSN Фрэнк Серавалли.

По данным телеканала «Матч ТВ», проверку также инициировало министерство спорта РФ.

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