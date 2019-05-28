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Реакция актеров «Игры престолов» на концовку сериала попала на видео

Дарья Михалина
03:29 28.05.2019
Компания HBO показала реакции актеров на сценарий заключительного сезона фантастической саги.
© Видео: @jorywea, @odairannies, @Scavenger_Jess, twitter © Фото: jorywea, Twitter

В Сети появились видео, на которых запечатлена реакция актеров «Игры престолов» на финал сериала. На кадрах видно, что никто из актеров не ожидал такого сюжетного поворота.

Так, актер, исполняющий роль Вариса прямо во время чтения захлопывает сценарий и отодвигает его от себя, показывая, что он не намерен читать дальше.

На другом ролике актеры узнают, кто из персонажей станет убийцей Короля Ночи. По реакции становится понятно, что выбором сценаристов подвести к убийству главы Ходоков Арью они довольны. Каст сериала начинает радостно кричать и хлопать в ладоши.

Кроме того, на кадрах также можно увидеть реакцию главных героев на финальную серию: Кит Харингтон – исполнитель роли Джона Сноу – не может сдержать слезы, читая о судьба Дейенерис Таргариен. Он хватается за голову и смотрит на свою коллегу, которая, стоит отметить, с юмором отнеслась к концовке: Эмилия Кларк состроила гримасу и рассмеялась.

Напомним, заключительную серию восьмого сезона телесериала «Игра престолов» в США посмотрели 19,3 миллиона зрителей. 

Тем не менее, многие фанаты остались недовольны концовкой. Поклонники создали петицию и потребовали переснять финальный сезон.

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