Опубликованы показания свидетелей катастрофы самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о падении самолета Epic LT под Франкфуртом. Напомним, в авиакатастрофе погибла совладелица компании S7 Наталия Филева.

В документе представлены показания диспетчеров, свидетелей ЧП и данные радаров.

Контроль посадки осуществляли трое сотрудников аэропортовых служб, которые находились в диспетчерской вышке в аэропорту Эгельсбаха. Диспетчеры попросили пилота сделать левосторонний разворот, а после увидели самолет, который направлялся к ВПП по диагонали.

Два очевидца, которые находились около вышки, сообщили, что самолет начал осуществлять левосторонний разворот. В это время его крен достиг 30-45 градусов. На половине разворота судно сделало «нырок» носом и в вертикальном положении врезалось в землю.

В BFU отметили, что полное расследование трагедии займет примерно год.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. В результате катастрофы погибли трое людей: акционер S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.