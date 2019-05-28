Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибил в Душанбе, где во вторник, 28 мая, проведет переговоры с главой Таджикистана.

На них будут затронуты вопросы, касающиеся модернизации вооруженных сил республики, а также работы российской 201-й военной базы. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь военного ведомства Россияна Марковская.

«Вопросы планируется обсудить сегодня c министром обороны республики Мирзо Шерали», - уточнила она.

Кроме того, Шойгу также примет президент страны Эмомали Рахмон.