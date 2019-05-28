Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Глава Министерства обороны РФ планирует обсудить с властями республики модернизацию армии Таджикистана и проверить российскую военную базу на территории страны.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибил в Душанбе, где во вторник, 28 мая, проведет переговоры с главой Таджикистана.
На них будут затронуты вопросы, касающиеся модернизации вооруженных сил республики, а также работы российской 201-й военной базы. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь военного ведомства Россияна Марковская.
«Вопросы планируется обсудить сегодня c министром обороны республики Мирзо Шерали», - уточнила она.
Кроме того, Шойгу также примет президент страны Эмомали Рахмон.
«Основные темы переговоров - вопросы оснащения дислоцированной на территории страны российской военной базы новыми образцами оружия, а также модернизация таджикской армии», - добавила пресс-секретарь министра обороны.