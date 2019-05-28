СК начал проверку после падения башенного крана в Перми

Следственный комитет РФ начал проверку ситуации с падением строительного крана в Перми. Известно, что в результате ЧП была госпитализирована с травмами крановщица.

Выяснилось, что в момент падения крана в кабине находилась женщина, которую отвезли в больницу.

«Кроме того, упавшим краном частично разрушены одноэтажный жилой частный дом, надворные постройки, примыкающие к двухэтажному частному жилому дому, и легковой автомобиль», - говорится в сообщении на сайте СК.

Пока точную причину ЧП не установили. Известно, что в постройках, на которые рухнул кран, проживало 15 человек, которым пообещали предоставить временное жилье.

В результате падения крана также пострадал еще один человек, однако от госпитализации он отказался.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.