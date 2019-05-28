Проезд КамАЗов по Охотскому морю во время шторма сняли на видео

На Сахалине нескольким КамАЗам пришлось сквозь морской пролив прокладывать себе путь. Подтверждающая то видеозапись была опубликована в Сети.

Ролик снят на полуострове Шмидта. Как отмечают пользователи соцсетей, это единственная дорога, которая ведет к рыболовецкому стану. Проезд по ней фактически невозможен до отлива.

Так, водителем ничего не оставалось, как пройти свой путь прямо по воде.