Проезд КамАЗов по Охотскому морю во время шторма сняли на видео
Необычным способом рыбаки преодолевали проезд на рыболовецкий стан.
© Видео: Лилу Даллас, Youtube © Фото: Лилу Даллас, Youtube
На Сахалине нескольким КамАЗам пришлось сквозь морской пролив прокладывать себе путь. Подтверждающая то видеозапись была опубликована в Сети.
Ролик снят на полуострове Шмидта. Как отмечают пользователи соцсетей, это единственная дорога, которая ведет к рыболовецкому стану. Проезд по ней фактически невозможен до отлива.
Так, водителем ничего не оставалось, как пройти свой путь прямо по воде.