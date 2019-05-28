Разбитые окна и умывальник на улице: Зеленскому показали быт ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс. Он осмотрел условия проживания военных, а также позиции ВСУ в Станице Луганской и Счастье.

Узнавая о бытовых условиях жизни солдат, Зеленского очень удивило, что умывальник находится на улице в заросшей траве, а в так называемой ванной комнате, где явно царит антисанитария, все покрыто ржавчиной.

В спальнях военных президент Украины указал на качество кроватей, а также обратил внимание на разбитое еще в 2015-м году окно, которое так и не отремонтировали, и на бойлер, который находится рядом с постелью.

После осмотра Зеленский заявил, что обеспечение военных находится не на должном уровне, отметив, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными».

Помимо этого, Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции ополченцев отделяют примерно 400 метров.