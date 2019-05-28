«Грубейшая провокация»: посол РФ в Сербии об инциденте российским дипломатом в Косово

Посольство РФ в Сербии потребовало расследование инцидента с российским дипломатом, а также призвало наказать виновных. Сообщение посла Александра Чепурина приводится на странице дипмиссии в Facebook.

Напомним, накануне полицейские задержали в Косово одного серба и одного россиянина, которые являются сотрудниками миссии ООН. При задержании они получили травмы и были госпитализированы.

Спустя время стало известно, что россиянина освободили. Для этого, как рассказали в российском посольстве, дипломатическое представительство совместно с миссией ООН приложили активные усилия.

Отмечается, что задержание дипломата – «грубейшая провокация» и «проявление неуважения Приштины к нормам международного права и цивилизованного общения».