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Автобус со школьниками попал в страшное ДТП на Украине

Дарья Муромова
23:51 28.05.2019
Сейчас на месте работают следователи – они устанавливают обстоятельства ЧП и допрашивают обоих водителей.
Автобус со школьниками попал в страшное ДТП на Украине
© Фото: dp.npu.gov.ua

Крупное ДТП произошло на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье в Солонянском районе на Украине около 17.00 часов сегодня, 28 мая.

Выяснилось, что экскурсионный микроавтобус Mercedes Sprinter со школьниками, следовавший из Запорожья в Полтаву, столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В автобусе было 16 подростков, двое из них получили переломы рук и ключиц. Всех школьников доставили в больницу для обследования.

© dp.npu.gov.ua

Сейчас на месте работают следователи – они устанавливают обстоятельства ЧП и допрашивают обоих водителей. Для выявления причин ДТП будут проведены соответствующие экспертизы, сообщается на сайте Национальной полиции Днепропетровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

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