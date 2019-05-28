СМИ: Сербия направила на границу с Косово авиацию и бронетехнику

Сербия направила на границу с Косово авиацию и бронетехнику.

Как сообщает агентство Tanjug, колонна выдвинулась из казарм, расположенных в Центральной Сербии, в Кралево, и направляется в сторону населенного пункту Рашка на границе с Косово. Отмечается, что перед началом операции в казарму прибыл министр обороны страны Александр Вулин.

Кроме того, помимо стягивании техники, радиостанция Б92 сообщила о как минимум одном пролетевшем в направлении границы самолете МиГ-29.

Напомним, сегодня, 28 мая, в Косово прошли аресты проживающих на территории сербов. Среди арестованных - сотрудники косовской полиции сербской национальности, а также мирные жители.

В связи со случившимся в ЕС призвали проявить Белград и Приштину максимальную сдержанность. Как рассказал представитель дипслужбы РИА Новости, Евросоюз поддерживает контакт и с Косово, и с Сербией.

Комментируя аресты, он заявил, что подобная операция «должна проводиться в соответствии с законом и должна надлежащим образом доводиться до сведения общественности».