Захарова объяснила, кому нужен закон о языке на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование представителей администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому говорить только на украинском языке во время выступлений.

«Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат уверена, что это решение народа доказывает, что принятый в Незалежной закон о языке «никому, кроме крайних националистов, не нужен».

«Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни как официальный язык России», - приводит портал «Гордон» обращение депутатов к Зеленскому.

Напомним, речь идет о законе о государственном языке. Он предусматривает абсолютное использование украинского языка во многих сферах деятельности, особенно в органах государственной власти, образовательных учреждениях и больницах.