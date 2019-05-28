Армия Сирии отбила атаку террористов в провинции Хама

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий в Сирии, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«Более 20 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* при поддержке трех автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами предприняли атаку на населенный пункт Кафр-Нбуда провинции Хама из района населенного пункта Хабит. Отражая нападение, подразделения сирийских правительственных сил уничтожили один пикап и около 10 террористов», - сообщили российские военные.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба (дважды), Бейд-Джнауро, Ройс-Услейман, Хамрат, Сафсафа, Джубб-Эз-Зарур, Шиллиф, Ройсет-Рушу, Нахшебба провинции Латакия, Хальфая, Джубб-Рамла, Корназ провинции Хама.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Харна провинции Дамаск и Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор в ходе которых нуждающимся жителям выдано 1000 продовольственных наборов», - добавили в Центре.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2125 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3396,8 тонны.

«Хайат Тахрир Аш-Шам»* - запрещенная в РФ террористическая организация.