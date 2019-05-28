На Урале найден изумруд стоимостью 32 миллиона рублей

На Урале нашли редчайший драгоценный камень. Его вес составил один килограмм шестьсот граммов. И это - крупнейший за последние три десятилетия изумруд, добытый в России.

Уникальный камень обнаружили на глубине 260 метров - на единственном в стране месторождении изумрудов в Свердловской области.

Только по предварительным оценкам стоимость камня вместе с найденной на прииске россыпью других минералов составит 32 миллиона рублей.

В 2018 году на месторождении нашли изумруд, который весил на 20 граммов меньше. До этого же столь большая удача сопутствовала работникам прииска почти 30 лет назад.