На Урале найден изумруд стоимостью 32 миллиона рублей
Вес драгоценной находки составляет один килограмм 600 граммов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Урале нашли редчайший драгоценный камень. Его вес составил один килограмм шестьсот граммов. И это - крупнейший за последние три десятилетия изумруд, добытый в России.
Уникальный камень обнаружили на глубине 260 метров - на единственном в стране месторождении изумрудов в Свердловской области.
Только по предварительным оценкам стоимость камня вместе с найденной на прииске россыпью других минералов составит 32 миллиона рублей.
В 2018 году на месторождении нашли изумруд, который весил на 20 граммов меньше. До этого же столь большая удача сопутствовала работникам прииска почти 30 лет назад.