Вынесли все: глава СНБО показал «обчищенную» администрацию президента Украины
По словам Александра Данилюка, из ситуационной комнаты пропали все мониторы, техника и даже серверы с секретной информацией.
© Видео: Alex Danylyuk
«Цивилизованная передача власти» на Украине не получилась. Именно так резюмировал новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк осмотр ситуационной комнаты в администрации президента.
Данилюк опубликовал видео, где показал помещение с голыми стенами, в котором остались только Государственный флаг Украины и президентский штандарт. По словам главы СНБО, из комнаты вынесли все мониторы, технику и даже серверы с секретной информацией.
«Нет слов. Разбираться будут правоохранительные органы», - подписал кадры Александр Данилюк.
Он подчеркнул, что на серверах была вся информация о решениях, принятых в ситуационной комнате, включая данные из секретных источников, поступавшие по защищенным каналам связи.