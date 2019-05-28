Вынесли все: глава СНБО показал «обчищенную» администрацию президента Украины

«Цивилизованная передача власти» на Украине не получилась. Именно так резюмировал новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк осмотр ситуационной комнаты в администрации президента.

Данилюк опубликовал видео, где показал помещение с голыми стенами, в котором остались только Государственный флаг Украины и президентский штандарт. По словам главы СНБО, из комнаты вынесли все мониторы, технику и даже серверы с секретной информацией.

«Нет слов. Разбираться будут правоохранительные органы», - подписал кадры Александр Данилюк.

Он подчеркнул, что на серверах была вся информация о решениях, принятых в ситуационной комнате, включая данные из секретных источников, поступавшие по защищенным каналам связи.