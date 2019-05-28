Xiaomi представила «убийцу флагманов»

На китайский рынок Redmi K20 Pro поступит в продажу 1 июня. Отмечается, что телефон с 8Гб оперативной и 64Гб встроенной памяти будет стоить около 18 тысяч рублей, а самая дорогая версия обойдется в 28 тысяч рублей.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.