Xiaomi представила «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила общественности свой новый смартфон Redmi K20 Pro, названный журналистами «убийцей флагманов».
Как передает Phone Arena, гаджет получил мощный процессор Snapdragon 855 от Qualcomm, AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма и выдвижную 20-мегапиксельную камеру для селфи.
Смартфон имеет функцию быстрой зарядки, устройство полностью заряжается за 73 минуты. Благодаря специальной восьмислойной графитовой технологии охлаждения гаджет защищен от нагрева.
Кроме того, K20 и K20 Pro стали первыми смартфонами суббренда Xiaomi Redmi, поддерживающими технологию беспроводной передачи данных Near field communication (NFC).
На китайский рынок Redmi K20 Pro поступит в продажу 1 июня. Отмечается, что телефон с 8Гб оперативной и 64Гб встроенной памяти будет стоить около 18 тысяч рублей, а самая дорогая версия обойдется в 28 тысяч рублей.