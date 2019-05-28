Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге

18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.

Как сообщает «Фонтанка», Акимов пересекал Петровский фарватер на высокой скорости, когда на его пути появился пассажирский «Метеор». В итоге спортсмен столкнулся с теплоходом.

Издание публикует запись инцидента с камер уличного наблюдения. На ней видно, что «Метеор» и виндсерфер приближались друг к другу на высокой скорости. Директор спортивной школы по парусному спорту, в которой учился погибший, предположила, что спортсмен и капитан судна не видели друг друга. Теплоход сбросил скорость лишь после столкновения.

Артем Акимов с детства занимался виндсерфингом. В этом году он оканчивал школу и собирался поступать в Университет Лесгафта.