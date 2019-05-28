Тилль Линдеманн признался в любви на русском языке в клипе Rammstein

Немецкая группа Rammstein опубликовала третий клип к новому альбому на песню про иностранца-колонизатора.

По сюжету видео на композицию Ausländer, музыканты приплывают на обитаемый остров в Африку на надувной резиновой лодке. Европейцы общаются с полуобнаженными туземками и пытаются их учить языку, рисунку и музыке.

Вечером и местные жители, и «колонизаторы» устраивают зажигательные танцы у костра, в результате которых между ними возникает связь, которая приводит к появлению голубоглазых и светловолосых детей у африканских женщин.

Солист Тилль Линдеманн поет о том, что любит путешествовать и разговаривать на различных языках, поэтому он признается в любви на всех языках, какие знает, в том числе и на русском.

Ранее Rammstein выпустил клипы на композиции Deutschland и Radio. Летом группа даст два концерта в России – 29 июля в Москве и 2 августа в Петербурге.