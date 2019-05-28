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«Все идет по плану»: Ленинград выпустил клип со свадьбой Шнурова

Василиса Морозова
20:10 28.05.2019
Группировка «Ленинград» представила видео об опасном вождении.
«Все идет по плану»: Ленинград выпустил клип со свадьбой Шнурова
© Фото: Leningrad, YouTube

Группировка «Ленинград» 28 мая опубликовала свой новый видеоклип на песню «Кабриолет», в которой снялась ведущая «Вечернего Урганта» Алла Михеева. Клип появился на официальном аккаунте группы в YouTube.

По сюжету героиня Михеевой просыпается после вечеринки и должна ехать на свою же свадьбу, где ее ждет жених – Сергей Шнуров. Невеста мчится по Васильевскому острову и через недостроенный мост, чтобы успеть на церемонию, устроенную под Петербургом.

Михеева переодевается прямо в машине и не обращает внимания на прохожих, дорожные знаки и ПДД, потому что у нее «Все идет по плану». В финале она ловит свой букет, чтобы пойти под венец на фоне разлетающихся из украденного банкомата купюр.

Режиссером клипа стала лауреат ряда кинопремий Анна Пармас, известная по работе над проектом «Осторожно, модерн!».

Ранее Сергей Шнуров объявил о роспуске «Ленинграда» после завершения последнего стадионного тура группировки, который стартует 4 июня в Калининграде.

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