Настойчивый допрос: шеф-редактор Sputnik рассказал о беспределе в аэропорту Литвы

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем рассказал подробности о его задержании в аэропорту Вильнюса.

«Меня спрашивали ,как я отношусь к отдельным моментам истории Литвы. Почему мы освещаем новости так, а не иначе. Есть ли у меня связи какие-то со спецслужбами российскими, на что я ответил, что я журналист, а не Джеймс Бонд, и приехал ни на какое-то задание, а приехал по зову профессионального долга», - сказал он в видеообращении, опубликованном на YouTube‑канале Sputnik.

Касем отметил, что его держали около шести часов, из них три часа занял настойчивый допрос.

Ранее стало известно, что журналиста задержали с формулировкой «угроза национальный безопасности», теперь ему запрещен въезд в Литву сроком на пять лет.