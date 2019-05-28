Глава генштаба ВСУ оконфузился на передовой в Донбассе

Первую поездку президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, которую он совершил вчера вместе главой генштаба ВСУ, раскритиковали в украинских СМИ. Точнее, критике подвергся внешний вид высокопоставленных лиц.

Украинский портал «Без табу» отметил, что глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак надел бронежилет-плитоноску задом-наперед. Назвав эту ошибку «чудовищной» для генерал-лейтенанта.

«Как генерал-лейтенант смог допустить столь чудовищную ошибку, и почему никто из подчиненных не подсказал ему, как носить СИБЗ, остается загадкой», - отмечает издание.

Что касается президента Украины, то он, надев для визита на передовую ярко-голубую рубашку, пренебрег всеми возможными правилами безопасности. Тогда как ему, пишет СМИ, положено было надеть военную форму.

«В данном случае налицо пренебрежение элементарной безопасностью верховного главнокомандующего, который не просто выделялся из тусовки, но и демаскировал все позиции», - пишет портал.

Напомним, вчера Владимир Зеленский в качестве президента Украины совершил первую поездку в Донбасс. Он осмотрел условия проживания военных, а также позиции ВСУ в Станице Луганской и Счастье.