Москва обеспокоена из-за фейковых материалов о химатаках в Идлибе

В России обеспокоены из-за публикаций сфабрикованных террористами материалов о «применении» Дамаском химоружия в провинции Идлиб. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в САР.

«В составе террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры"*) для цели инсценировки химических атак создана отдельная структура, которая получила название "химическое крыло"», - рассказал Вершинин.

Как подчеркнул замминистра, Москва привержена договоренностям по стабилизации в Идлибе и российско-турецкому меморандуму от 17 сентября 2018 года, в котором участники подтвердили решимость «продолжить борьбу с террористами». Об этом пишет ТАСС.

По словам Вершинина, СБ ООН обязан подумать об освобождении от террористического плена миллионов мирных жителей сирийской провинции. Дипломат подчеркнул, что РФ может гарантировать, что Идлиб «не станет второй Раккой с масштабной боевой операцией».

Ранее в Соединенных Штатах появились сообщения о том, что якобы власти Сирии 19 мая могли применить в Идлибе химоружие. При этом спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри признал, что американский госдеп не имеет доказательств применения химружия Дамаском. На что в Минобороны России заявили о желании внешнеполитического ведомства США навязать миру очередной фейк о неких «признаках химической атаки» в Сирии.

*«Хайат Тахрир Аш-Шам» и *«Джебхат ан-Нусра» - террористические группировки, запрещены в РФ