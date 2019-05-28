Летчик-испытатель оценил действия пилота разбившегося самолета совладельцы S7

В Германии опубликован предварительный отчет о катастрофе, в которой 31 марта погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Отчет основан на данных радаров, показаниях наземных служб и свидетелей. Согласно выводам Управления авиапроисшествий ФРГ, при снижении самолет утратил пространственную ориентировку. Диспетчеры увидели бизнес-джет летящий к аэродрому по диагонали и дали команду сделать левый разворот.

Последние слова летчика – «могу ли я выйти на траекторию?». После подтверждения, он зашел на вираж, и самолет свалился в пике. Спустя несколько секунд произошел удар о землю и пожар.

По основной версии - пилот Андрей Дикун допустил ошибку во время визуальной посадки.

«Все это исправимо, есть резервное управление, есть другие возможности, если по крену отказ, можно рулем высоты парировать и работать, если отказал руль высоты, то можно креном и тягой. Уменьшил двигатель тягу, самолет переходит на снижение, дал – он набирает высоту. И так можно плавнообразно подойти к земле, но для этого нужно иметь мастерство», - пояснил заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев.

Как отмечается в отчете, самолет не был оснащен «черным ящиком» и внутренним звукозаписывающим устройством. Полное расследование займет около года.

Напомним, вылетевший 31 марта из Франкфурта-на-Майне самолет потерпел крушение при посадке на аэродроме Эгельсбах. На борту находилось три человека, в том числе совладелица компании S7 Наталия Филева. Все они погибли. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения частного самолета в Германии.