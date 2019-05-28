Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС

Президент России Владимир Путин посетил в Нур-Султане первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и поблагодарил за его вклад в укрепление двусторонних отношений между странами и создание ЕАЭС.

«Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на пути интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и РФ. Здесь огромная ваша заслуга», - цитирует Путина ТАСС.

Назарбаев, в свою очередь, назвал отношения Казахстана и России образцовыми, и поблагодарил Путина за поддержку его решения сложить с себя полномочия главы государства. Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев ушел с должности президента Казахстана.