Режиссер Павел Лунгин попал в больницу

Российские СМИ сегодня распространили новость об экстренной госпитализации кинорежиссера Павла Лунгина. Сообщалось, что режиссер попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Однако сын мастера, Александр Лунгин, в разговоре со «Звездой» успокоил поклонников отца, заявив, что 69-летний кинодеятель находится на плановом обследовании.

«Все в порядке с ним. Он в больнице, но там ему делали плановую процедуру некоторую, и нет нужды ни комментировать, ни переживать, ни волноваться. Он в четверг выходит из больницы», - рассказал Александр Лунгин.

Павел Лунгин родился 12 июля 1949 года. Кинорежиссер является лауреатом премий «Золотой орел» и «Ника» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Остров» (2007 год). Лауреат Каннского кинофестиваля (1990 год). Отмечен международными наградами за свои заслуги в кинематографе.