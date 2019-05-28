Пользователи WhatsApp пригрозили удалить приложение

Пользователи WhatsApp пригрозили владельцам приложения удалить свои учетные записи и переключиться на конкурентов, то есть Telegram или Signal после того, как Facebook подтвердил планы по внедрению рекламы и опубликовал примеры в Сети.

Как пишет RT, американская соцсеть планирует размещать в приложении рекламные объявления в разделе «Статус», начиная с 2020 года.

Пользователей обеспокоили не только неудобства в использовании мессенджера. У них появились опасения, что новая функция подорвет их конфиденциальность, поскольку сквозное шифрование было еще одной ключевой функцией WhatsApp до Марка Цукерберга, выкупившего приложение.

При этом, его новое «видение, ориентированное на конфиденциальность» для Facebook, которое подразумевает более глубокую интеграцию Facebook, WhatsApp и Instagram, не нравится большинству пользователей этих приложений. По мнению технических аналитиков, реальная мотивация более тесной интеграции является частью плана действий Цукерберга, направленного на то, чтобы не допустить правительственным регуляторам в США и ЕС форсировать распад платформ на антимонопольных основаниях.

В США набирает популярность идея раскола Facebook, а также других монополий, вроде Amazon и Google, чтобы данные корпорации «не имели слишком большой власти над своими клиентами и пользователями».

По данным RT, в 2019 году было проведено исследование, показавшее, что около 15 млн пользователей покинули Facebook, поскольку политика социальной сети им не нравилась.

Таким образом, реклама в WhatsApp может стать последней каплей и пользователи будут массово удалять все приложения компании Facebook.

Ранее основатель соцсети «ВКонтакте» и сервиса Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.