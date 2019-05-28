Появились кадры освобождения российского сотрудника ООН полицией Косово

Полиция Косово освободила россиянина Михаила Краснощекова, который входит в состав миссии ООН в Косово и Метохии. Местные СМИ распространили кадры, на которых российский сотрудник миссии садится в машину скорой помощи. При этом видно, что он избит.

Пресс-офис ООН подтвердил, что российского дипломата снова обследуют после нападения в Косово. Ранее сообщалось, что из-за полученных в ходе волнений травм россиянин попал в больницу.

Некоторое время назад на официальной странице миссии в Facebook также появилось сообщение о том, что Михаил Краснощеков отпущен на свободу.

Как уже сообщалось, полицейские сегодня задержали в Косово одного серба и одного россиянина. Оба они являются сотрудниками миссии ООН. При задержании они получили травмы и были госпитализированы.