МИД РФ вызвал посла Испании

Испанский посол в Москве Фернандо Вальдеррама Пареха был вызван в МИД РФ для беседы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи российская сторона выразила дипломату сожаление и недоумение в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию «Эль Периодико» 23 мая 2019 года.

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных», - говорится на сайте российского ведомства.

Напомним, в начале мая Россия выслала из страны двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.