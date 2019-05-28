Королева о гражданстве: «мне могут вернуть разрешение на въезд на Украину»

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала «Звезде» о том, хочет ли она получить украинское гражданство и иметь разрешение на въезд на Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что у Наташи Королевой больше прав на посещение Украины, чем у экс-президента Грузии, которому, согласно указу президента Зеленского от 28 мая, вернут украинский паспорт, которого его лишил предыдущий президент Украины Петр Порошенко.

«Дело в том, что есть одна оговорочка: у меня не было гражданства Украины, я всегда была гражданкой РФ. Мне, если могут вернуть, то разрешение на въезд в страну Украина», - пояснила певица.

По ее словам, все уроженцы Украины надеются, что им разрешат посещать историческую родину.

«Мы все в надежде на то, что нам скоро что-то разрешат делать и мы попадем на историческую родину, я в том числе. Спасибо Марии Захаровой за то, что она помнит об этих ситуациях независимо от своего высокого поста», - добавила Королева.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили, которому Зеленский вернул украинское гражданство, намерен прилететь в Киев уже 29 мая.