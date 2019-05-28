Искусственный интеллект нашел ошибки в финале «Игры престолов»

Компьютерная программа, разработанная специалистами из Томска, помогла определить причины, по которым фанаты «Игры престолов» разочаровались концовкой сериала. Аппаратно-программный комплекс нового поколения просчитал, что создатели саги нарушили логику повествования и перемешали эпизоды, показав их не в том порядке, как было задумано изначально. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, искусственный интеллект показал, что правильным вариантом был бы следующий порядок сцен: сначала Дейенерис Таргариен, узнав о намерении Серсеи напасть на нее, должна был уничтожить Королевскую Гавань. Далее Варис устраивает заговор против Дейенерис. После раскрытия предательства Вариса казнят, а Джон Сноу убивает Дейенерис. За это его также казнят или жертвуют им в финальной битве в качестве наказания. И только после этого в самом конце в финале должна была произойти битва живых против мертвых, во время которой Бран уничтожает Короля Ночи, после чего садится на Железный трон.

Как предполагают ученые, создатели сериала пошли на перестановку серий для того, чтобы избежать прямого цитирования сюжета последней книги Джорджа Мартина, которая еще не вышла в свет.

Последнюю серию «Игры престолов» показали 20 мая. В течение суток ее посмотрели более 19 миллионов зрителей, побив рекорд по количеству просмотров.