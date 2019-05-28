Захарова отреагировала на возвращение Саакашвили гражданства Украины
По мнению Захаровой, у уроженки Киева Наташи Королевой больше прав находиться на Украине, чем у экс-губернатора Одесской области.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение украинского лидера Владимира Зеленского вернуть экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили гражданство Украины.
По мнению дипломата, у певицы Наташи Королевой есть больше прав на украинское гражданство.
«Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили», - отметила Захарова, прикрепив новость об указе.
Певица украинского происхождения в ответе дипломату выразила надежду на то, что это рано или поздно случится.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 мая подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства.